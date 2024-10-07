В Ивано-Франковске судили пленного украинца за государственную измену

Ивано-Франковский городской суд. Фото: судебная власть Украины

Ивано-Франковский городской суд вынес приговор жителю Донбасса, который признан виновным в государственной измене и коллаборативной деятельности. Судья назначила ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По информации прокуратуры Ивано-Франковской области, Лазарев в 2022 году перешел на сторону врага, став радистом в составе 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, подчиненной вооруженным силам Российской Федерации. Прокуроры сообщили, что он активно участвовал в боевых операциях, в том числе в обороне российских позиций и нападениях на украинские подразделения в Покровском районе Донецкой области.

На судебном заседании мужчина признал свою вину и подчеркнул, что является гражданином Украины. Он рассказал, что в феврале 2022 года в его предприятие прибыл автобус для мобилизации всех мужчин. Александр согласился служить в формированиях "ДНР" и участвовал в боевых действиях в районе Нью-Йорка и Попасной, пока не попал в плен в ВСУ вблизи Покровска.

Решение суда

Судья приговорила его к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который украл три блока сигарет в одном из магазинов. Это его второе преступление, поэтому суд назначил ему наказание.

Также мы писали, что в Киеве мужчина пытался украсть товары из магазина "Метро" на сумму 1048 грн, спрятав их в карманах и рюкзаке.