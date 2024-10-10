Як суд покарав чоловіка, який передавав представнику ФСБ дані про ЗСУ

Будівля Дружківського міського суду Донецької області. Фото: dr.dn.court.gov.ua

Житель Бахмута Донецької області передавав працівнику ФСБ дані про розташування особового складу та техніки ЗСУ. За державну зраду порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який 2 жовтня ухвалив Дружківський міський суд Донецької області.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант упродовж від початку травня 2022 року до 20 травня 2022 року включно передав співробітнику центрального апарату ФСБ РФ Сергію Меркушеву географічні координати Бахмутського індустріального фахового коледжу, Бахмутського професійного ліцею, котельні, військової частини, заводу Artwinery, школи в селі Кліщіївці, гори за цвинтарем у селі Кліщіївці.

Зрадника викрили та затримали у травні 2022 року. Під час слідчого експерименту він показав на Google-карті місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, про які інформував представника російської спецслужби. Обвинувачений заявив, що не навмисно збирав розвідувальну інформацію, а знав, де перебувають українські військові, тому що є місцевим жителем. Також чоловік підтвердив, що після того, як він передав координати Бахмутського індустріального фахового коледжу, росіяни завдали по цій локації удару.

Рішення суду

Під час судового засідання фігурант свою провину не визнав. За його словами, 9 травня його з російського номера привітав зі святом Перемоги незнайомець. Після цього між ними зав'язалося спілкування. Також обвинувачений додав, що 22 травня 2022 року його нібито викрали з батьківського будинку, катували та вимагали зізнатися у співпраці з росіянами.

Суд дійшов до висновку, що підтвердження цих доводів немає, та засудив фігуранта до довічного позбавлення волі. Щоправда, протягом 30 днів від дня проголошення судового рішення вирок можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Херсоні винесли вирок жінці, яка підписалася на Telegram-канал депутата Держдуми РФ і поширювала там коментарі з інформацією про місцеперебування ЗСУ. Жінці призначили покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Закарпатській області чоловіка заяву про відмову від військової служби. Перед цим ВЛК визнала фігуранта придатним, однак, на думку чоловіка, медики не звернули уваги на стан його здоров'я. За вчинене порушник проведе три роки за ґратами.