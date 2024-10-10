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Житель Бахмута сдавал ФСБ координаты позиций ВСУ — что решил суд

10 октября 2024 01:32
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Как суд наказал мужчину, который передавал представителю ФСБ данные об ВСУ
Здание Дружковского городского суда Донецкой области. Фото: dr.dn.court.gov.ua
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Житель Бахмута Донецкой области передавал работнику ФСБ данные о расположении личного состава и техники ВСУ. За государственную измену нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который 2 октября вынес Дружковский городской суд Донецкой области.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант с начала мая 2022 года до 20 мая 2022 года включительно передал сотруднику центрального аппарата ФСБ РФ Сергею Меркушеву географические координаты Бахмутского индустриального профессионального колледжа, Бахмутского профессионального лицея, котельной, военной части, завода Artwinery, школы в селе Клещиевке, горы за кладбищем в селе Клещиевке.

Предателя разоблачили и задержали в мае 2022 года. В ходе следственного эксперимента он указал на Google-карте места дислокации военнослужащих ВСУ, о которых информировал представителя российской спецслужбы. Обвиняемый заявил, что не намеренно собирал разведывательную информацию, а знал, где находятся украинские военные, потому что является местным жителем. Также мужчина подтвердил, что после того, как он передал координаты Бахмутского индустриального профессионального колледжа, россияне нанесли по этой локации удар.

Решение суда

В ходе судебного заседания фигурант свою вину не признал. По его словам, 9 мая его по российскому номеру поздравил с праздником Победы незнакомец. После этого между ними завязалось общение. Также обвиняемый добавил, что 22 мая 2022 года его якобы похитили из родительского дома, пытали и требовали признаться в сотрудничестве с россиянами.

Суд пришел к выводу, что подтверждения этих доводов нет, и приговорил фигуранта к пожизненному лишению свободы. Правда, в течение 30 дней со дня оглашения судебного решения приговор можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Херсоне вынесли приговор женщине, которая подписалась на Telegram-канал депутата Госдумы РФ и распространяла там комментарии с информацией о местонахождении ВСУ. Женщине назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Закарпатской области мужчина написал заявление об отказе от военной службы. Перед этим ВВК сочла фигуранта пригодным, однако, по мнению мужчины, медики не обратили внимания на состояние его здоровья. За совершенное нарушитель проведет три года за решеткой.

суд ФСБ Коллаборант Бахмут судебные решения

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