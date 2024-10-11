Сдавала позиции ВСУ в Херсоне — суд вынес приговор женщине

В Херсоне женщина нечаянно сдала позиции ВСУ российским агентам — что решил суд
В Херсоне женщина рассказала российскому агенту о позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). На суде она уверяла, что не знала о том, что ее знакомый работает на Россию.
Об этом стало известно из приговора суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда отмечено, что во время телефонного разговора со своим знакомым женщина поделилась информацией о военной технике, которая находилась на неработающей заправке и возле бывшего кинотеатра имени Павлика Морозова.
В течение месяца женщина еще несколько раз сообщала мужчине о расположении военных автомобилей ВСУ. А во время разговора с другой гражданкой Украины подсудимая также указала, что в одной из гостиниц могут проживать украинские военные.
На суде фигурантка дела заявила, что не знала, что ее знакомый мучина тайно работал на Россию.
Женщина заключила соглашение о признании виновности. Также она обязалась помочь в разоблачении сотрудничающего с РФ гражданина Украины
Решение суда
Херсонский городской суд признал женщину виновной в незаконном разглашении информации о местонахождении Вооруженных сил Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, с возможностью освобождения на испытательный срок в три года.
Ранее мы сообщали, что другая жительница Херсона присоединилась к Telegram-каналу депутата Госдумы РФ и распространяла там комментарии с информацией о местонахождении ВСУ. Нарушительницу привлекли к уголовной ответственности.
Мы также писали, что Александрийский горрайонный суд Кировоградской области принял решение по делу о поджоге военных автомобилей. Подсудимой стала 28-летняя жительница Александрии, совершившая преступление по заказу российских агрессоров.
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