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В Херсоне женщина нечаянно сдала позиции ВСУ российским агентам — что решил суд

11 октября 2024 21:20
Виктория Козырь - редактор
Сдавала позиции ВСУ в Херсоне — суд вынес приговор женщине
Телефон в руках женщины. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

В Херсоне женщина рассказала российскому агенту о позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). На суде она уверяла, что не знала о том, что ее знакомый работает на Россию.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда отмечено, что во время телефонного разговора со своим знакомым женщина поделилась информацией о военной технике, которая находилась на неработающей заправке и возле бывшего кинотеатра имени Павлика Морозова.

В течение месяца женщина еще несколько раз сообщала мужчине о расположении военных автомобилей ВСУ. А во время разговора с другой гражданкой Украины подсудимая также указала, что в одной из гостиниц могут проживать украинские военные.

На суде фигурантка дела заявила, что не знала, что ее знакомый мучина тайно работал на Россию.

Женщина заключила соглашение о признании виновности. Также она обязалась помочь в разоблачении сотрудничающего с РФ гражданина Украины

Решение суда

Херсонский городской суд признал женщину виновной в незаконном разглашении информации о местонахождении Вооруженных сил Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, с возможностью освобождения на испытательный срок в три года.

Ранее мы сообщали, что другая жительница Херсона присоединилась к Telegram-каналу депутата Госдумы РФ и распространяла там комментарии с информацией о местонахождении ВСУ. Нарушительницу привлекли к уголовной ответственности.

Мы также писали, что Александрийский горрайонный суд Кировоградской области принял решение по делу о поджоге военных автомобилей. Подсудимой стала 28-летняя жительница Александрии, совершившая преступление по заказу российских агрессоров.

ВСУ Херсон ФСБ Коллаборант судебные решения

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