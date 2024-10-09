В Кіровоградській області судили жінку за підпал військових авто

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області ухвалив рішення у справі про підпал військових автомобілів. Підсудною стала 28-річна мешканка Олександрії, яка вчинила злочин на замовлення російських агресорів.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України у середу, 9 жовтня.

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Деталі справи

Відомо, що жінка підпалила службовий пікап співробітника Національної гвардії за вказівкою російських спецслужб, при цьому зафіксувавши процес на відео для підтвердження виконання завдання.

Зловмисницю затримали на місці злочину працівники СБУ та Нацполіції одразу після підпалу.

Рішення суду

Суд, врахувавши докази, зібрані слідчими, визнав її винною за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Жінку засудили до 6 років ув'язнення.

Розслідування проводилось співробітниками СБУ в Кіровоградській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Цей інцидент підкреслює важливість боротьби з диверсійною діяльністю та захисту національної безпеки України в умовах військової агресії.

Нагадаємо, у Полтавській області винесли вирок винуватцю ДТП. Унаслідок цієї аварії загинула матір водія. За вчинене чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років ув'язнення.

Раніше ми писали, що у Закарпатській області засудили до трьох років позбавлення волі чоловіка, який написав заяву про відмову від військової служби. Перед цим ВЛК визнала фігуранта придатним, однак, на думку чоловіка, медики не звернули увагу на стан його здоров'я.