В Кировоградской области судили женщину за поджог военных авто

Александрийский горрайонный суд Кировоградской области принял решение по делу о поджоге военных автомобилей. Подсудимой стала 28-летняя жительница Александрии, совершившая преступление по заказу российских агрессоров.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в среду, 9 октября.

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Детали дела

Известно, что женщина подожгла служебный пикап сотрудника Национальной гвардии по указанию российских спецслужб, зафиксировав процесс на видео для подтверждения выполнения задания.

Злоумышленницу задержали с поличным сотрудники СБУ и Нацполиции сразу после поджога.

Решение суда

Суд, учитывая доказательства, собранные следователями, признал ее виновной за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Женщину приговорили к 6 годам заключения.

Расследование проводилось сотрудниками СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры. Этот инцидент подчеркивает важность борьбы с диверсионной деятельностью и защиты национальной безопасности Украины в условиях военной агрессии.

Напомним, в Полтавской области был вынесен приговор виновнику ДТП. В результате этой аварии погибла мать водителя. За совершенное мужчине назначили наказание в виде трех лет заключения.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области приговорили к трем годам лишения свободы мужчину, написавшему заявление об отказе от военной службы. Перед этим ВЛК сочла фигуранта пригодным, однако по мнению мужчины, медики не обратили внимание на состояние его здоровья.