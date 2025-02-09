У Херсоні 9 лютого чутно вибухи

Дим від вибухів. Ілюстративне фото: t.me/roman_mrochko

У Херсоні в неділю, 9 липня, пролунали вибухи. Їх причини і наслідки з'ясовуються.

Про це повідомляє Суспільне.

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Вибухи у Херсоні. Фото: скриншот

Вибухи у Херсоні

Російські загарбники продовжують завдавати ударів по Херсону. Для цього вороги застосовують артилерію, РЗСВ, дрони-камікадзе, та інші засоби, які є у їх розпорядженні.

Повідомляється, що у місті пролунали чергові вибухи. Що стало їхньою причиною та до яких наслідків вони призвели наразі з'ясовується.

У Херсоні та області оголошено повітряну тривогу. Також сирена лунає ще в чотирьох областях. Військові закликають цивільних мешканців залишатися в укриттях або інших безпечних місцях.

Повітряна тривога у низці областей. Фото: Повітряна тривога

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 9 лютого вибухи пролунали у Луцьку. Військові попереджали про загрозу застосування ворожих ударних дронів.

Також у Сумах російський безпілотник атакував приватний сектор. Внаслідок цього сталася масштабна пожежа.