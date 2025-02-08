У Сумах дрон-камікадзе зруйнував будинок — деталі атаки

У Сумах дрон-камікадзе знищив житловий будинок — фото
У ніч на 8 лютого російський безпілотник атакував приватний сектор у Сумах, спричинивши масштабну пожежу. Вогонь охопив значну площу житлового будинку, завдавши серйозних руйнувань.
Про це повідомив в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзарь.
Дрон вдарив по будинку в Сумах
На місці події працювали рятувальники, поліцейські та медики. Підрозділи ДСНС оперативно локалізували займання та ліквідували приховані осередки горіння. Також було розпочато розбір завалів.
За попередніми даними, інформації про постраждалих наразі немає, однак рівень руйнувань уточнюється. Влада міста та екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків удару.
Нагадаємо, росіяни постійно атакують Суми різними засобами. Так, нещодавно в Сумах зафіксували приліт КАБ.
Кілька днів тому збільшилась кількість жертв внаслідок атаки "Шахедом" по багатоповерхівці у Сумах 30 січня.
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