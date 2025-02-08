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У Сумах дрон-камікадзе знищив житловий будинок — фото

8 лютого 2025 07:45
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Сумах дрон-камікадзе зруйнував будинок — деталі атаки
Пожежа в будинку. Фото: ДСНС Сумщини
Анастасія Постоєнко - Редактор

У ніч на 8 лютого російський безпілотник атакував приватний сектор у Сумах, спричинивши масштабну пожежу. Вогонь охопив значну площу житлового будинку, завдавши серйозних руйнувань.

Про це повідомив  в.о. Сумського міського голови, секретар Сумської міської ради Артем Кобзарь.

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Пожежа в будинку. Фото: Нацполіція
Суми дрон вдарив по будинку 8 лютого
Пожежа у Сумах в будинку. Фото: Національна поліція 

На місці події працювали рятувальники, поліцейські та медики. Підрозділи ДСНС оперативно локалізували займання та ліквідували приховані осередки горіння. Також було розпочато розбір завалів.

Дрон камікадзе прильот Суми
Рятувальник розбирає завали будинку. Фото: ДСНС Сумщини
Розбір завалів Суми
Розбір завалів будинку. Фото: ДСНС Сумщини

За попередніми даними, інформації про постраждалих наразі немає, однак рівень руйнувань уточнюється. Влада міста та екстрені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків удару.

Нагадаємо, росіяни постійно атакують Суми різними засобами. Так, нещодавно в Сумах зафіксували приліт КАБ

Кілька днів тому збільшилась кількість жертв внаслідок атаки "Шахедом" по багатоповерхівці у Сумах 30 січня. 

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