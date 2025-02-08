В Сумах дрон-камикадзе разрушил дом — детали атаки

Пожар в доме. Фото: ГСЧС Сумщины

В ночь на 8 февраля российский беспилотник атаковал частный сектор в Сумах, вызвав масштабный пожар. Огонь охватил значительную площадь жилого дома, нанеся серьезные разрушения.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь.

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Пожар в доме. Фото: Нацполиция

Пожар в Сумах в доме. Фото: Национальная полиция

На месте происшествия работали спасатели, полицейские и медики. Подразделения ГСЧС оперативно локализовали возгорание и ликвидировали скрытые очаги горения. Также был начат разбор завалов.

Спасатель разбирает завалы дома. Фото: ГСЧС Сумщины

Разбор завалов дома. Фото: ГСЧС Сумщины

По предварительным данным, информации о пострадавших пока нет, однако уровень разрушений уточняется. Власти города и экстренные службы продолжают работать над ликвидацией последствий удара.

Напомним, россияне постоянно атакуют Сумы различными средствами. Так, недавно в Сумах зафиксировали прилет КАБ.

Несколько дней назад увеличилось количество жертв в результате атаки "Шахедом" по многоэтажке в Сумах 30 января.