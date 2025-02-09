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В Херсоне слышны взрывы

9 февраля 2025 14:57
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Херсоне 9 февраля слышны взрывы
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: t.me/roman_mrochko
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Херсоне в воскресенье, 9 июля, прогремели взрывы. Их причины и последствия выясняются.

Об этом сообщает Суспільне.

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Взрывы в Херсоне. Фото: скриншот

Взрывы в Херсоне

Российские захватчики продолжают наносить удары по Херсону. Для этого враги применяют артиллерию, РЗСВ, дроны-камикадзе, и другие средства, которые есть в их распоряжении.

Сообщается, что в городе прогремели очередные взрывы. Что стало их причиной и к каким последствиям они привели пока выясняется.

В Херсоне и области объявлена воздушная тревога. Также сиране ленает еще в четырех областях. Военные призывают гражданских жителей оставаться в укрытиях или других безопасных местах.

мапа повітряних тривог
Воздушная тревога в ряде областей. Фото: Воздушная тревога

Ранее мы сообщали, что в ночь на 9 февраля взрывы прогремели в Луцке. Военные предупреждали об угрозе применения вражеских ударных дронов.

Также в Сумах российский беспилотник атаковал частный сектор. В результате этого произошел масштабный пожар.

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