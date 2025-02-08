Атака на Херсон 8 лютого — загинула людина внаслідок атаки

У Херсоні виявили тіло загиблого внаслідок атаки
У Херсоні зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки по місту. Правоохоронці виявили тіло загиблої людини.
Про це повідомили у пресслужбі МВС України.
Наслідки російської атаки на Херсон
У поліції повідомили, що минулої доби російські війська вкотре атакували Херсон та населені пункти Херсонського й Бериславського районів. Ворожі удари завдавалися з артилерії, танків і безпілотників, спрямовуючись на мирні житлові квартали.
Також стало відомо, що внаслідок дронової атаки загинув 38-річний працівник критичної інфраструктури, який на момент удару виконував ремонт пошкоджених мереж. Ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, у Херсоні від ранку лунають вибухи. Також росіяни націлились на житловий квартал у Херсоні та поранили кількох мешканців.
Читайте Новини.LIVE!