Атака на Херсон 8 лютого — загинула людина внаслідок атаки

Розбір завалів. Фото: ДСНС України

У Херсоні зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки по місту. Правоохоронці виявили тіло загиблої людини.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

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У поліції повідомили, що минулої доби російські війська вкотре атакували Херсон та населені пункти Херсонського й Бериславського районів. Ворожі удари завдавалися з артилерії, танків і безпілотників, спрямовуючись на мирні житлові квартали.

Робота рятувальників. Фото: Національна поліція України

Пошкоджена труба. Фото: Національна поліція України

Також стало відомо, що внаслідок дронової атаки загинув 38-річний працівник критичної інфраструктури, який на момент удару виконував ремонт пошкоджених мереж. Ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, у Херсоні від ранку лунають вибухи. Також росіяни націлились на житловий квартал у Херсоні та поранили кількох мешканців.