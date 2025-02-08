Росіяни атакували Херсон 8 лютого — скільки поранених

Наслідки російської атаки на Херсон. Фото: скриншот відео

В Херсоні зранку, 8 лютого, стався потужний обстріл з боку російських окупаційних військ. О 6:30 ворог атакував житлові квартали міста, завдавши значних руйнувань. Унаслідок атаки кілька будинків пошкоджені, один загорівся.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Наслідки російської атаки на Херсон 8 лютого

Внаслідок обстрілу постраждали троє мирних мешканців. Серед них 11-річний хлопчик, який отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також перебуває у стані гострої реакції на стрес.

Постраждали також дві жінки 32 та 57 років — у них діагностовано контузію, мінно-вибухові травми та закриту черепно-мозкову травму. Усіх поранених госпіталізовано до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці події працювали рятувальники, поліція та представники Херсонської міської військової адміністрації. Вони надали допомогу постраждалим та організували ліквідацію наслідків.

Нагадаємо, Херсонщина регулярно перебуває під регулярними обстрілами з боку російських військ. Так, 2 лютого російська армія завдала авіаудару по центру Херсона.

Також нещодавно окупанти завдали потужного удару по Херсонщині, пошкодивши десятки об'єктів.