Россияне атаковали Херсон 8 февраля — сколько раненых

Последствия российской атаки на Херсон. Фото: скриншот видео

В Херсоне утром, 8 февраля, произошел мощный обстрел со стороны российских оккупационных войск. В 06:30 враг атаковал жилые кварталы города, нанеся значительные разрушения. В результате атаки несколько домов повреждены, один загорелся.

Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко.

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Последствия российской атаки на Херсон 8 февраля

В результате обстрела пострадали трое мирных жителей. Среди них 11-летний мальчик, который получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, а также находится в состоянии острой реакции на стресс.

Пострадали также две женщины 32 и 57 лет — у них диагностированы контузия, минно-взрывные травмы и закрытая черепно-мозговая травма. Все раненые госпитализированы в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работали спасатели, полиция и представители Херсонской городской военной администрации. Они оказали помощь пострадавшим и организовали ликвидацию последствий.

Напомним, Херсонщина регулярно находится под регулярными обстрелами со стороны российских войск. Так, 2 февраля российская армия нанесла авиаудар по центру Херсона.

Также недавно оккупанты нанесли мощный удар по Херсонщине, повредив десятки объектов.