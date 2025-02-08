Атака на Херсон 8 февраля - погиб человек в результате атаки

В Херсоне обнаружили тело погибшего в результате атаки
В Херсоне возросло количество пострадавших в результате российской атаки по городу. Правоохранители обнаружили тело погибшего человека.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Последствия российской атаки на Херсон
В полиции сообщили, что за прошедшие сутки российские войска в очередной раз атаковали Херсон и населенные пункты Херсонского и Бериславского районов. Вражеские удары наносились из артиллерии, танков и беспилотников, направляясь на мирные жилые кварталы.
Также стало известно, что в результате дроновой атаки погиб 38-летний работник критической инфраструктуры, который на момент удара выполнял ремонт поврежденных сетей. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, в Херсоне с утра раздаются взрывы. Также россияне нацелились на жилой квартал в Херсоне и ранили нескольких жителей.
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