Атака на Херсон 8 февраля - погиб человек в результате атаки

Разбор завалов. Фото: ГСЧС Украины

В Херсоне возросло количество пострадавших в результате российской атаки по городу. Правоохранители обнаружили тело погибшего человека.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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В полиции сообщили, что за прошедшие сутки российские войска в очередной раз атаковали Херсон и населенные пункты Херсонского и Бериславского районов. Вражеские удары наносились из артиллерии, танков и беспилотников, направляясь на мирные жилые кварталы.

Работа спасателей. Фото: Национальная полиция Украины

Поврежденная труба. Фото: Национальная полиция Украины

Также стало известно, что в результате дроновой атаки погиб 38-летний работник критической инфраструктуры, который на момент удара выполнял ремонт поврежденных сетей. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, в Херсоне с утра раздаются взрывы. Также россияне нацелились на жилой квартал в Херсоне и ранили нескольких жителей.