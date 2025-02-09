Вибухи у Луцьку 9 лютого

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Луцьку пролунали прямо зараз, в ніч проти 9 лютого. Військові попереджали про загрозу застосування ворожих ударних дронів.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

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Звуки вибухів у Луцьку в ніч проти 9 лютого

"У Луцьку було чути звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного. В області оголошена повітряна тривога", — йдеться у повідомленні о 03:37.

Зазначимо, що близько 20 хвилин тому, Повітряні сили ЗСУ фіксували ворожі БпЛА північніше Луцька, які тримали західний курс.

Оновлено о 04:17

У Луцьку повторно було чути звуки вибухів.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:43 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал перекинувся на північні та північно-західні області.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі звуки вибухів було чути у Київській області. Сили ППО збивали ворожі БпЛА.

Крім того, в ніч на 9 лютого ворог теж намагався атакувати Київ та Київську область ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона відбивала ворожу атаку.