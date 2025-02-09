Вибухи у Луцьку 9 лютого

У Луцьку було чути звуки вибухів
Вибухи у Луцьку пролунали прямо зараз, в ніч проти 9 лютого. Військові попереджали про загрозу застосування ворожих ударних дронів.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".
Звуки вибухів у Луцьку в ніч проти 9 лютого
"У Луцьку було чути звуки вибуху, повідомили кореспонденти Суспільного. В області оголошена повітряна тривога", — йдеться у повідомленні о 03:37.
Зазначимо, що близько 20 хвилин тому, Повітряні сили ЗСУ фіксували ворожі БпЛА північніше Луцька, які тримали західний курс.
Оновлено о 04:17
У Луцьку повторно було чути звуки вибухів.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:43 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал перекинувся на північні та північно-західні області.
Нагадаємо, що цієї ночі звуки вибухів було чути у Київській області. Сили ППО збивали ворожі БпЛА.
Крім того, в ніч на 9 лютого ворог теж намагався атакувати Київ та Київську область ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона відбивала ворожу атаку.
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