Взрывы в Луцке 9 февраля

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Луцке прогремели прямо сейчас, в ночь на 9 февраля. Военные предупреждали об угрозе применения вражеских ударных дронов.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

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Звуки взрывов в Луцке в ночь на 9 февраля

"В Луцке были слышны звуки взрыва, сообщили корреспонденты Суспільного. В области объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении в 03:37.

Отметим, что около 20 минут назад, Воздушные силы ВСУ фиксировали вражеские БпЛА севернее Луцка, которые держали западный курс.

Обновлено в 04:17

В Луцке повторно были слышны звуки взрывов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:43 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал перекинулся на северные и еверо-западные области.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью звуки взрывов были слышны в Киевской области. Силы ПВО сбивали вражеские БпЛА.

Кроме того, в ночь на 9 февраля враг тоже пытался атаковать Киев и Киевскую область ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона отражала вражескую атаку.