Вибухи у Київській області 9 лютого

Українські військові відбивають удар росіян. Ілюстративне фото: УНІАН

У Київській області чути вибухи прямо зараз, в ніч проти 9 лютого. В регіонів зафіксовано ворожі БпЛА, по ним працює ППО.

Про це у Telegram повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

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Вибухи у Київській області в ніч проти 9 лютого

"Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", — йдеться у повідомленні о 00:50.

У КОВА закликали українців у жодному разі не робити фото і відео роботи українських сил оборони, а також кадри збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:02 сигнал повітряної тривога продовжується у половині країни.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що близько години тому у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали ворожі БпЛА.

Також ми повідомляли, що в ніч на 8 лютого у Києві та Київській області було чути вибухи. Сили ППО збивали ворожі безпілотники.