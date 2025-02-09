Взрывы в Киевской области 9 февраля

Украинские военные отражают удар россиян. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киевской области слышны взрывы прямо сейчас, в ночь на 9 февраля. В регионов зафиксированы вражеские БпЛА, по ним работает ПВО.

Об этом в Telegram сообщает Киевская областная военная администрация.

Читайте также:

Взрывы в Киевской области в ночь на 9 февраля

"Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", — говорится в сообщении в 00:50.

В КОВА призвали украинцев ни в коем случае не делать фото и видео работы украинских сил обороны, а также кадры сбития воздушных целей и их падения.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:02 сигнал воздушной тревоги продолжается в половине страны.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что около часа назад в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной стали вражеские БпЛА.

Также мы сообщали, что в ночь на 8 февраля в Киеве и Киевской области были слышны взрывы. Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники.