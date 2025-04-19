У Канаді спалахнув музей спадщини української культури й побуту

Пожежа. Фото: поліція Канади

У Канаді поблизу національного парку Елк-Айленд розгорілася пожежа в Селі спадщини української культури. Спочатку поліція оголошувала про евакуацію, але згодом її скасували.

Про це повідомила пресслужба поліції Канади у Telegram у суботу, 19 квітня.

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Спочатку правоохоронці повідомили про пожежу внаслідок загоряння трави, внаслідок чого полум'я перекинулося на споруди в Селі української культурної спадщини.

Пожежа. Фото: RCMP

Внаслідок цього перекривали шосе біля національного парку Елк-Айленд та оголосили евакуацію населення. Однак згодом вогонь приборкали, тому наказ про евакуацію був скасований, а шосе відкрили для проїзду автомобілів.

Ліквідація пожежі. Фото: RCMP

Наразі поліція не уточнила, що стало причиною загоряння трави.

Пожежники на місці загоряння. Фото: RCMP

Зазначимо, що Село спадщини української культури — це музей просто неба, який відтворює життя й побут перших переселенців з України в Альберті в період 1892–1930 років.

Автентичні будинки тогочасних українців у Канаді перенесли в музей, де поетапно реставрували відповідно епосі початку XX сторіччя.

Село спадщини української культури. Фото: ukrainianpeople.us

Нагадаємо, вчора у потязі Суми — Київ поблизу станції Путивль сталася пожежа, загинув залізничник.

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