В Канаде вспыхнул музей наследия украинской культуры и быта

Пожар. Фото: полиция Канады

В Канаде вблизи национального парка Элк-Айленд разгорелся пожар в Селе наследия украинской культуры. Сначала полиция объявляла об эвакуации, но впоследствии ее отменили.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Канады в Telegram в субботу, 19 апреля.

Реклама

Читайте также:

Пожар в украинском селе в Канаде

Сначала правоохранители сообщили о пожаре в результате возгорания травы, в результате чего пламя перекинулось на сооружения в Селе украинского культурного наследия.

Пожар. Фото: RCMP

Вследствие этого перекрывали шоссе возле национального парка Элк-Айленд и объявили эвакуацию населения. Однако впоследствии огонь укротили, поэтому приказ об эвакуации был отменен, а шоссе открыли для проезда автомобилей.

Ликвидация пожара. Фото: RCMP

Сейчас полиция не уточнила, что стало причиной возгорания травы.

Пожарные на месте возгорания. Фото: RCMP

Отметим, что Село наследия украинской культуры — это музей под открытым небом, который воспроизводит жизнь и быт первых переселенцев из Украины в Альберте в период 1892-1930 годов.

Аутентичные дома тогдашних украинцев в Канаде перенесли в музей, где поэтапно реставрировали соответственно эпохе начала XX века.

Село наследия украинской культуры. Фото: ukrainianpeople.us

Напомним, вчера в поезде Сумы — Киев вблизи станции Путивль произошел пожар, погиб железнодорожник.

Также мы писали, что в результате атаки российских дронов на Запорожье на автотранспортном предприятии разгорелся пожар.