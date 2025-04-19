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В Канаде горел музей Село наследия украинской культуры

19 апреля 2025 13:14
Евгения Брюховецкая - редактор
В Канаде вспыхнул музей наследия украинской культуры и быта
Пожар. Фото: полиция Канады
Евгения Брюховецкая - редактор

В Канаде вблизи национального парка Элк-Айленд разгорелся пожар в Селе наследия украинской культуры. Сначала полиция объявляла об эвакуации, но впоследствии ее отменили.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Канады в Telegram в субботу, 19 апреля.

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Сначала правоохранители сообщили о пожаре в результате возгорания травы, в результате чего пламя перекинулось на сооружения в Селе украинского культурного наследия.

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Пожар. Фото: RCMP

Вследствие этого перекрывали шоссе возле национального парка Элк-Айленд и объявили эвакуацию населения. Однако впоследствии огонь укротили, поэтому приказ об эвакуации был отменен, а шоссе открыли для проезда автомобилей.

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Ликвидация пожара. Фото: RCMP

Сейчас полиция не уточнила, что стало причиной возгорания травы.

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Пожарные на месте возгорания. Фото: RCMP

Отметим, что Село наследия украинской культуры — это музей под открытым небом, который воспроизводит жизнь и быт первых переселенцев из Украины в Альберте в период 1892-1930 годов.

Аутентичные дома тогдашних украинцев в Канаде перенесли в музей, где поэтапно реставрировали соответственно эпохе начала XX века.

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Село наследия украинской культуры. Фото: ukrainianpeople.us

Напомним, вчера в поезде Сумы — Киев вблизи станции Путивль произошел пожар, погиб железнодорожник.

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