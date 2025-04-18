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РФ вдарила дроном по Миколаєву — сталася велика пожежа

18 квітня 2025 01:11
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Миколаєва 17 квітня — рятувальники загасили пожежу
Пожежа у Миколаєві внаслідок атаки дрону. Фото: ДСНС України
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Ввечері, 17 квітня, російські окупанти атакували Миколаїв дроном. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа, яку наразі вже ліквідували. 

Про це йдеться у Telegram-каналі ДСНС України.

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"Ввечері ворог завдав удару по Миколаєву за допомогою дрона невстановленого типу. Внаслідок атаки спалахнули склади з побутовими товарами приватного підприємства", — йдеться у повідомленні о 00:37.

РФ вдарила дроном по Миколаєву — сталася велика пожежа - фото 1
Рятувальники гасять пожежу у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївщини

Надзвичайники уточнили, що через велику кількість легкозаймистих матеріалів, площа пожежі сягнула 700 квадратних метрів. До її ліквідації було залучено 50 рятувальників і 9 одиниць техніки.

"Попри складні умови, пожежу вдалося повністю загасити. Загиблих і постраждалих немає", — резюмували у ДСНС.

Нагадаємо, що зранку у четвер, 17 квітня, у Миколаєві було чутно звук вибуху. Військові попереджали про загрозу застосування ударних дронів.

Також ми писали, що менше години тому у Київській області пролунали вибухи. В регіоні було зафіксовано безпілотники, тому по ворожим цілям працювало ППО.

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