Обстрел Николаева 17 апреля — спасатели потушили пожар

РФ ударила дроном по Николаеву — произошел крупный пожар
Вечером, 17 апреля, российские оккупанты атаковали Николаев дроном. В результате атаки возник масштабный пожар, который сейчас уже ликвидировали.
Об этом говорится в Telegram-канале ГСЧС Украины.
Последствия атаки РФ по Николаеву 17 апреля
"Вечером враг нанес удар по Николаеву с помощью дрона неустановленного типа. В результате атаки вспыхнули склады с бытовыми товарами частного предприятия", — говорится в сообщении в 00:37.
Чрезвычайники уточнили, что из-за большого количества легковоспламеняющихся материалов, площадь пожара достигла 700 квадратных метров. К его ликвидации было привлечено 50 спасателей и 9 единиц техники.
"Несмотря на сложные условия, пожар удалось полностью потушить. Погибших и пострадавших нет", — резюмировали в ГСЧС.
Напомним, что утром в четверг, 17 апреля, в Николаеве был слышен звук взрыва. Военные предупреждали об угрозе применения ударных дронов.
Также мы писали, что менее часа назад в Киевской области прогремели взрывы. В регионе были зафиксированы беспилотники, поэтому по вражеским целям работало ПВО.
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