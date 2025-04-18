Обстрел Николаева 17 апреля — спасатели потушили пожар

Пожар в Николаеве в результате атаки дрона. Фото: ГСЧС Украины

Вечером, 17 апреля, российские оккупанты атаковали Николаев дроном. В результате атаки возник масштабный пожар, который сейчас уже ликвидировали.

Об этом говорится в Telegram-канале ГСЧС Украины.

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"Вечером враг нанес удар по Николаеву с помощью дрона неустановленного типа. В результате атаки вспыхнули склады с бытовыми товарами частного предприятия", — говорится в сообщении в 00:37.

Спасатели тушат пожар в Николаеве. Фото: ГСЧС Николаевской области

Чрезвычайники уточнили, что из-за большого количества легковоспламеняющихся материалов, площадь пожара достигла 700 квадратных метров. К его ликвидации было привлечено 50 спасателей и 9 единиц техники.

"Несмотря на сложные условия, пожар удалось полностью потушить. Погибших и пострадавших нет", — резюмировали в ГСЧС.

Напомним, что утром в четверг, 17 апреля, в Николаеве был слышен звук взрыва. Военные предупреждали об угрозе применения ударных дронов.

Также мы писали, что менее часа назад в Киевской области прогремели взрывы. В регионе были зафиксированы беспилотники, поэтому по вражеским целям работало ПВО.