Пожежа в поїзді 18 квітня — загинув залізничник

Пожежа в потязі. Ілюстративне фото: з соцмереж

Під час поїздки у поїзді №115 Суми — Київ поблизу станції Путивль 18 квітня трапилась пожежа. Внаслідок цього загинув залізничник.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

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Пожежа в поїзді 18 квітня

В Укрзалізниці розповіли, що 18 квітня у потязі Суми — Київ трапилася пожежа, через яку у вагоні загинув залізничник. Загоряння вже ліквідували, постраждалих серед пасажирів немає.

"Пожежу локалізовано, причини встановлюються, наразі поїзд продовжує рух до Києва без чотирьох відчеплених вагонів. Усіх пасажирів пересаджено на вільні місця в інших вагонах, затримка складає близько однієї години, але буде скорочуватися", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, в кінці березня у США літак упав на житловий будинок, є загиблі. Аварія спричинила масштабну пожежу.

Також ми повідомляли, що у Малайзії через масштабну пожежу пошкоджено пів сотні будинків. Крім того, понад 100 людей зазнали поранень.