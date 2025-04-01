У Малайзії через масштабну пожежу пошкоджено пів сотні будинків

Пожежа у Малайзії. Фото: Reuters

У вівторок, 1 квітня, у Малайзії сталася велика пожежа через прорив газопроводу поблизу автозаправної станції в районі Путра Хайтс, неподалік Куала-Лумпура. У результаті інциденту пошкоджено щонайменше 49 будинків, а 112 людей зазнали поранень.

Про це пише АР.

Читайте також:

Що відомо про пожежу в Малайзії

Вогняний стовп біля автозаправної станції було видно здалеку, а пожежа вирувала кілька годин. Інцидент стався під час державного свята, коли більшість населення Малайзії, яке сповідує іслам, відзначало другий день Курбан-байраму.

За даними видання, пожежа почалася на одному з її газопроводів о 8:10 ранку, і згодом постраждалий трубопровід був ізольований. Представники служби з ліквідації наслідків стихійних лих заявили, що перекриття клапанів врешті-решт допоможе загасити вогонь.

Пожежа у Малайзії. Фото: Reuters

Щонайменше 49 будинків зазнали пошкоджень, а 112 людей отримали поранення, з яких 63 були госпіталізовані з опіками, проблемами з диханням та іншими травмами.

Наразі закрили три заправки як запобіжний захід — хоча вони не постраждали, і розслідування все ще триває.

Пожежа у Малайзії. Фото: Reuters

Нагадаємо, через масштабні лісові пожежі у Південній Кореї оголосили стан стихійного лиха.

Внаслідок цього тисячі мешканців країни евакуювалися. Також відомо про чотирьох загиблих рятувальників.