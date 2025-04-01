В Малайзии из-за масштабного пожара повреждены полсотни домов

Пожар в Малайзии. Фото: Reuters

Во вторник, 1 апреля, в Малайзии произошел крупный пожар из-за прорыва газопровода вблизи автозаправочной станции в районе Путра Хайтс, недалеко от Куала-Лумпура. В результате инцидента повреждены по меньшей мере 49 домов, а 112 человек получили ранения.

Об этом пишет АР.

Читайте также:

Что известно о пожаре в Малайзии

Огненный столб возле автозаправочной станции был виден издалека, а пожар бушевал несколько часов. Инцидент произошел во время государственного праздника, когда большинство населения Малайзии, исповедующего ислам, отмечало второй день Курбан-байрама.

По данным издания, пожар начался на одном из ее газопроводов в 08:10 утра, и впоследствии пострадавший трубопровод был изолирован. Представители службы по ликвидации последствий стихийных бедствий заявили, что перекрытие клапанов в конце концов поможет потушить огонь.

Пожар в Малайзии. Фото: Reuters

По меньшей мере 49 домов получили повреждения, а 112 человек получили ранения, из которых 63 были госпитализированы с ожогами, проблемами с дыханием и другими травмами.

Сейчас закрыли три заправки в качестве меры пресечения — хотя они не пострадали, и расследование все еще продолжается.

Пожар в Малайзии. Фото: Reuters

Напомним, из-за масштабных лесных пожаров в Южной Корее объявили состояние стихийного бедствия.

Вследствие этого тысячи жителей страны эвакуировались. Также известно о четырех погибших спасателях.