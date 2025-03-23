Лісові пожежі в Південній Кореї — оголошено надзвичайний стан

Сильна лісова пожежа. Фото: CBS News

У Південній Кореї оголошено стан стихійного лиха. Це зумовлено численними лісовими пожежами, які спалахнули на півдні країни. Вогонь вже забрав життя щонайменше чотирьох людей, а сотні — втратили домівки.

Про це пише Bloomberg в неділю, 23 березня.

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Як зазначає видання, пожежі почалися в південному окрузі Санчхон у п'ятницю, 21 березня. Крім того, загоряння виникли щонайменше в трьох різних регіонах на півдні Південної Кореї. Станом на вечір суботи вдалося загасити близько 25% пожежі.

Для боротьби з вогнем влада мобілізувала десятки транспортних засобів і сотні рятувальників. Полум'я обпалило близько 847 гектарів землі та змусило близько 260 жителів Санчхона евакуюватися. Близько 620 жителів південно-східного міста Ульсан і сусідньої провінції Кьонсан сховалися від лісових пожеж.

Південна Корея оголосила стан стихійного лиха в південних регіонах. Санчхон визначили зоною особливого лиха.

Нагадаємо, 23 березня у Києві спалахнула пожежа через падіння уламків російського безпілотника. На місце події одразу ж направили підрозділи ДСНС.

Також ми раніше писали про те, що у мережі з'явились супутникові знімки пожежі на газовимірювальній станції "Суджа" у Курській області РФ. Станція була атакована у ніч з 20 проти 21 березня 2025 року.