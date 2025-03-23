Лесные пожары в Южной Корее — объявлено чрезвычайное положение

Сильный лесной пожар. Фото: CBS News

В Южной Корее объявлено состояние стихийного бедствия. Это обусловлено многочисленными лесными пожарами, которые вспыхнули на юге страны. Огонь уже унес жизни по меньшей мере четырех человек, а сотни — потеряли дома.

Об этом пишет Bloomberg в воскресенье, 23 марта.

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Как отмечает издание, пожары начались в южном округе Санчхон в пятницу, 21 марта. Кроме того, возгорания возникли по меньшей мере в трех разных регионах на юге Южной Кореи. По состоянию на вечер субботы удалось потушить около 25% пожара.

Для борьбы с огнем власти мобилизовали десятки транспортных средств и сотни спасателей. Пламя опалило около 847 гектаров земли и заставило около 260 жителей Санчхона эвакуироваться. Около 620 жителей юго-восточного города Ульсан и соседней провинции Кёнсан укрылись от лесных пожаров.

Южная Корея объявила состояние стихийного бедствия в южных регионах. Санчхон определили зоной особого бедствия.

Напомним, 23 марта в Киеве вспыхнул пожар из-за падения обломков российского беспилотника. На место происшествия сразу же направили подразделения ГСЧС.

Также мы ранее писали о том, что в сети появились спутниковые снимки пожара на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области РФ. Станция была атакована в ночь с 20 на 21 марта 2025 года.