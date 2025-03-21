Аеропорт Хітроу закрився через аварію — скасовано понад 1300 рейсів

Аеропорт Хітроу у Лондоні. Фото: REUTERS/Stefan Wermuth

Найбільший аеропорт Великої Британії Хітроу повністю припинив роботу через серйозне відключення електроенергії. На підстанції поруч з летовищем виникла масштабна пожежа, частину людей довелося евакуювати.

Про це повідомляє Sky News.

Читайте також:

У Лондоні закрили аеропорт Хітроу через масштабну пожежу

У своїй офіційній заяві Хітроу зазначив, що перебої в роботі триватимуть щонайменше кілька діб, а масштаби наслідків можуть виявитися більшими, ніж прогнозується. Також пасажирів просили за жодних обставин не їхати до аеропорту і не наближатися до вогнища.

Пожежа на підстанції біля аеропорту Хітроу. Фото: Reuters

Представники національної енергетичної компанії National Grid заявили, що їхні служби працюють на повну потужність, аби якомога швидше відновити електропостачання, однак навіть у разі відновлення енергії найближчим часом, аеропорт не запрацює щонайменше до кінця доби.

Згідно з даними сайту Flightradar24, станом на зараз скасовано щонайменше 1351 рейс, однак у цю кількість не входять затримані рейси, а також ті, які не можуть вилетіти через логістичні проблеми з розміщенням літаків. Аеропорт попереджає про можливі труднощі в роботі щонайменше в найближчі кілька днів.

Нагадаємо, нещодавно гендиректорка міжнародного аеропорту "Львів" назвала дату, коли у Львові знову запрацює аеропорт.

Нещодавно у Денвері загорівся літак на борту якого перебувало близько 200 людей.