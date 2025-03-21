Аэропорт Хитроу закрылся из-за аварии — отменено более 1300 рейсов

Аэропорт Хитроу в Лондоне. Фото: REUTERS/Stefan Wermuth

Крупнейший аэропорт Великобритании Хитроу полностью прекратил работу из-за серьезного отключения электроэнергии. На подстанции рядом с аэропортом возник масштабный пожар, часть людей пришлось эвакуировать.

Об этом сообщает Sky News.

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В своем официальном заявлении Хитроу отметил, что перебои в работе продлятся минимум несколько суток, а масштабы последствий могут оказаться большими, чем прогнозируется. Также пассажиров просили ни при каких обстоятельствах не ехать в аэропорт и не приближаться к очагу.

Пожар на подстанции возле аэропорта Хитроу. Фото: Reuters

Представители национальной энергетической компании National Grid заявили, что их службы работают на полную мощность, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение, однако даже в случае восстановления энергии в ближайшее время, аэропорт не заработает как минимум до конца суток.

Согласно данным сайта Flightradar24, по состоянию на сейчас отменен по меньшей мере 1351 рейс, однако в это количество не входят задержанные рейсы, а также те, которые не могут вылететь из-за логистических проблем с размещением самолетов. Аэропорт предупреждает о возможных трудностях в работе как минимум в ближайшие несколько дней.

Напомним, недавно гендиректор международного аэропорта "Львов" назвала дату, когда во Львове снова заработает аэропорт.

Недавно в Денвере загорелся самолет на борту которого находилось около 200 человек.