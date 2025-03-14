У Денвері загорівся пасажирський літак — людей евакуювали

Пожежа пасажирського літака. Фото: скриншот з відео

В американському міжнародному аеропорту Денвера (штат Колорадо) під час приземлення спалахнув пасажирський літак авіакомпанії American Airlines. На борту перебувало 178 людей.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Пожежа в літаку у США

Видання повідомило, що літак Boeing 737-800 вилетів з аеропорту Колорадо, але невдовзі після зльоту екіпаж повідомив про вібрацію двигуна, після чого літак був спрямований до Денвера і спалахнув.

Пожежу швидко ліквідували, а всіх пасажирів, які були на борту вчасно евакуювали. Після цього авіакомпанія доправила запасний лік в аеропорт Денвера, аби пасажири могли продовжити подорож.

Представник авіакомпанії American Airlines, шістьох пасажирів доставили до лікарні для подальшого обстеження.

"Ми дякуємо нашим членам екіпажу, команді аеропорту Денвера та рятувальникам за їхні швидкі та рішучі дії, які забезпечили безпеку всіх на борту та на землі", — заявили в компанії.

Нагадаємо, 1 березня у США приземлився літак, в якого загорівся двигун. Як відомо, це трапилося від удару птаха.

Також ми писали, що наприкінці лютого у Канаді через погану погоду перекинувся літак. Внаслідок аварії постраждали 15 людей, які перебували на борту.