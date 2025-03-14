В Денвере загорелся пассажирский самолет — людей эвакуировали

Пожар пассажирского самолета. Фото: скриншот из видео

В американском международном аэропорту Денвера (штат Колорадо) во время приземления вспыхнул пассажирский самолет авиакомпании American Airlines. На борту находилось 178 человек.

Об этом сообщает CNN.

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Издание сообщило, что самолет Boeing 737-800 вылетел из аэропорта Колорадо, но вскоре после взлета экипаж сообщил о вибрации двигателя, после чего самолет был направлен в Денвер и вспыхнул.

Пожар быстро ликвидировали, а всех пассажиров, которые были на борту вовремя эвакуировали. После этого авиакомпания доставила запасной лик в аэропорт Денвера, чтобы пассажиры могли продолжить путешествие.

Представитель авиакомпании American Airlines, шестерых пассажиров доставили в больницу для дальнейшего обследования.

"Мы благодарим наших членов экипажа, команду аэропорта Денвера и спасателей за их быстрые и решительные действия, которые обеспечили безопасность всех на борту и на земле", — заявили в компании.

Напомним, 1 марта в США приземлился самолет, у которого загорелся двигатель. Как известно, это случилось от удара птицы.

Также мы писали, что в конце февраля в Канаде из-за плохой погоды перевернулся самолет. В результате аварии пострадали 15 человек, которые находились на борту.