Пожар в поезде 18 апреля — погиб железнодорожник

Пожар в поезде. Иллюстративное фото: из соцсетей

Во время поездки в поезде №115 Сумы — Киев вблизи станции Путивль 18 апреля случился пожар. В результате этого погиб железнодорожник.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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Пожар в поезде 18 апреля

В Укрзализныце рассказали, что 18 апреля в поезде Сумы — Киев случился пожар, из-за которого в вагоне погиб железнодорожник. Возгорание уже ликвидировали, пострадавших среди пассажиров нет.

"Пожар локализован, причины устанавливаются, сейчас поезд продолжает движение в Киев без четырех отцепленных вагонов. Все пассажиры пересажены на свободные места в других вагонах, задержка составляет около одного часа, но будет сокращаться", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Укрзализныци

Напомним, в конце марта в США самолет упал на жилой дом, есть погибшие. Авария вызвала масштабный пожар.

Также мы сообщали, что в Малайзии из-за масштабного пожара повреждены полсотни домов. Кроме того, более 100 человек получили ранения.