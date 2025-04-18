Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В поезде во время поездки случился пожар — есть погибший arrow

В поезде во время поездки случился пожар — есть погибший

18 апреля 2025 18:03
Карина Приходько - Редактор
Пожар в поезде 18 апреля — погиб железнодорожник
Пожар в поезде. Иллюстративное фото: из соцсетей
Карина Приходько - Редактор

Во время поездки в поезде №115 Сумы — Киев вблизи станции Путивль 18 апреля случился пожар. В результате этого погиб железнодорожник.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Реклама
Читайте также:

Пожар в поезде 18 апреля

В Укрзализныце рассказали, что 18 апреля в поезде Сумы — Киев случился пожар, из-за которого в вагоне погиб железнодорожник. Возгорание уже ликвидировали, пострадавших среди пассажиров нет.

"Пожар локализован, причины устанавливаются, сейчас поезд продолжает движение в Киев без четырех отцепленных вагонов. Все пассажиры пересажены на свободные места в других вагонах, задержка составляет около одного часа, но будет сокращаться", — говорится в сообщении.

Пожежа в поїзді 18 квітня
Скриншот сообщения Укрзализныци

Напомним, в конце марта в США самолет упал на жилой дом, есть погибшие. Авария вызвала масштабный пожар.

Также мы сообщали, что в Малайзии из-за масштабного пожара повреждены полсотни домов. Кроме того, более 100 человек получили ранения.

поездки Укрзализныця пожар поезд гибель
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама