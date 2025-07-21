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В Іспанії загинув український експосадовець — у МЗС підтвердили

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 18:41
Де вбили російського льотчика Кузьмінова, загинув експосадовець МВС — реакція МЗС
Будівля МЗС України. Фото: МЗС

У Міністерстві закордонних справ України  підтвердили загибель експосадовця Міністерства внутрішніх справ Ігоря Грушевського в Іспанії. Колишній правоохоронець загинув у житловому комплексі Cala Alta, у якому вбили російського льотчика Максима Кузьмінова.

Про смерть посадовця повідомляє DW.

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Ігоря Грушевського знайшли мертвим

Колишній посадовець був знайдений мертвим у басейні житлового комплексу Cala Alta в іспанському Вільяхойосі, у якому він нещодавно придбав житло. Тіло 61-річного Грушевського помітили сусіди — вони намагалися надати чоловіку першу допомогу та викликали медиків, але врятувати його не вдалося.

За даними слідства, ознак насильницької смерті виявлено не було, однак з одного вуха в Грушевського йшла кров.

Як повідомили журналістам у Генеральному консульстві України в Барселоні, смерть наступила внаслідок утоплення. Наразі консульство сприяє оформленню необхідних документів для репатріації тіла до України.

Як відомо, до виходу на пенсію загиблий працював у Департаменті боротьби з організованою злочинністю МВС України. Спершу у ЗМІ з'явилася підозра, що Грушевського вбили. Адже 2024 року у тому ж житловому комплексі був розстріляний російський льотчик Максим Кузьмінов, який викрав вертоліт Мі-8 для України.

Нагадаємо, генеральному директору "Лісів України" повідомили про підозру через незаконне збагачення.

А також у НАБУ відреагували на оголошення підозри трьом працівникам, які скоїли ДТП з постраждалими.

МВС смерть МЗС Іспанія загибель
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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