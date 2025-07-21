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Главная Новости дня В Испании погиб украинский экс-чиновник — в МИД подтвердили

В Испании погиб украинский экс-чиновник — в МИД подтвердили

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 18:41
Где убили российского летчика Кузьминова, погиб экс-чиновник МВД — реакция МИД
Здание МИД Украины. Фото: МИД

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель экс-чиновника Министерства внутренних дел Игоря Грушевского в Испании. Бывший милиционер погиб в жилом комплексе Cala Alta, в котором убили российского летчика Максима Кузьминова.

О смерти чиновника сообщает DW.

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Игоря Грушевского нашли мертвым

Бывший чиновник был найден мертвым в бассейне жилого комплекса Cala Alta в испанском Вильяхойосе, в котором он недавно приобрел жилье. Тело 61-летнего Грушевского заметили соседи — они пытались оказать мужчине первую помощь и вызвали медиков, но спасти его не удалось.

По данным следствия, признаков насильственной смерти обнаружено не было, однако из одного уха у Грушевского шла кровь.

Как сообщили журналистам в Генеральном консульстве Украины в Барселоне, смерть наступила в результате утопления. Сейчас консульство способствует оформлению необходимых документов для репатриации тела в Украину.

Как известно, до выхода на пенсию погибший работал в Департаменте борьбы с организованной преступностью МВД Украины. Сначала в СМИ появилось подозрение, что Грушевского убили. Ведь в 2024 году в том же жилом комплексе был расстрелян российский летчик Максим Кузьминов, который похитил вертолет Ми-8 для Украины.

Напомним, генеральному директору "Лесов Украины" сообщили о подозрении из-за незаконного обогащения.

А также в НАБУ отреагировали на объявление подозрения трем работникам, которые совершили ДТП с пострадавшими.

МВД смерть МИД Испания гибель
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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