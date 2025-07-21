Гендиректор ДП Ліси України отримав підозру — в чому звинувачують

Затримання гендиректора "Лісів України". Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Гендиректору державного підприємства "Ліси України" повідомили про підозру. Його звинувачують в незаконному збагаченні.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у Telegram 21 липня.

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Кравченко розповів, що гендиректор "Лісів України" — один з ключових фігурантів лісової сфери. За його словами, він державний службовець категорії "А", а за цим статусом особлива відповідальність. Сьогодні йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Відомо, що у 2021 році ще на посаді Голови Держлісагентства він отримав 10,4 млн грн активів, які перевищували законні доходи. Це, зокрема, квартира в Києві за понад 9 млн грн, оформлена на підставну особу. За даними НАЗК, різниця між офіційними доходами і набутим майном склала 7,9 млн грн.

Наразі підозрюваного затримали. Генпрокурор зазначив, що це лише окремий епізод у десятках кримінальних проваджень, що стосуються ДП "Ліси України" і робота щодо цього триває.

Скриншот допису Руслана Кравченка

Нагадаємо, 21 липня, у НАБУ та САП відбулися комплексні обшуки. СБУ проводить спецоперацію щодо нейтралізації російського впливу у відомствах в різних регіонах України.

Згодом з'ясувалося, що СБУ викрили у лавах НАБУ "крота", який передавав конфіденційну інформацію заступнику керівника охорони Віктора Януковича.