Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гендиректору "Лісів України" повідомили про підозру — деталі

Гендиректору "Лісів України" повідомили про підозру — деталі

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 16:47
Гендиректор ДП Ліси України отримав підозру — в чому звинувачують
Затримання гендиректора "Лісів України". Фото: t.me/ruslan_kravchenko_ua

Гендиректору державного підприємства "Ліси України" повідомили про підозру. Його звинувачують в незаконному збагаченні.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у Telegram 21 липня. 

Реклама
Читайте також:

Підозра гендиректору ДП "Ліси України"

Кравченко розповів, що гендиректор "Лісів України" — один з ключових фігурантів лісової сфери. За його словами, він державний службовець категорії "А", а за цим статусом особлива відповідальність. Сьогодні йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Відомо, що у 2021 році ще на посаді Голови Держлісагентства він отримав 10,4 млн грн активів, які перевищували законні доходи. Це, зокрема, квартира в Києві за понад 9 млн грн, оформлена на підставну особу. За даними НАЗК, різниця між офіційними доходами і набутим майном склала 7,9 млн грн.

Наразі підозрюваного затримали. Генпрокурор зазначив, що це лише окремий епізод у десятках кримінальних проваджень, що стосуються  ДП "Ліси України" і робота щодо цього триває. 

null
Скриншот допису Руслана Кравченка

Нагадаємо, 21 липня, у НАБУ та САП відбулися комплексні обшуки. СБУ проводить спецоперацію щодо нейтралізації російського впливу у відомствах в різних регіонах України.

Згодом з'ясувалося, що СБУ викрили у лавах НАБУ "крота", який передавав конфіденційну інформацію заступнику керівника охорони Віктора Януковича.

Київ корупція Офіс генерального прокурора підозра Руслан Кравченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації