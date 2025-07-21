Гендиректор ГП Леса Украины получил подозрение — в чем обвиняют

Гендиректору "Лесов Украины" сообщили о подозрении — детали
Гендиректору государственного предприятия "Леса Украины" сообщили о подозрении. Его обвиняют в незаконном обогащении.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram 21 июля.
Подозрение гендиректору ГП "Леса Украины"
Кравченко рассказал, что гендиректор "Лесов Украины" — один из ключевых фигурантов лесной сферы. По его словам, он государственный служащий категории "А", а за этим статусом особая ответственность. Сегодня ему сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Известно, что в 2021 году еще в должности председателя Гослесагентства он получил 10,4 млн грн активов, которые превышали законные доходы. Это, в частности, квартира в Киеве за более 9 млн грн, оформленная на подставное лицо. По данным НАПК, разница между официальными доходами и приобретенным имуществом составила 7,9 млн грн.
Сейчас подозреваемого задержали. Генпрокурор отметил, что это лишь отдельный эпизод в десятках уголовных производств, касающихся ГП "Леса Украины" и работа по этому поводу продолжается.
Напомним, 21 июля в НАБУ и САП состоялись комплексные обыски. СБУ проводит спецоперацию по нейтрализации российского влияния в ведомствах в разных регионах Украины.
Впоследствии выяснилось, что СБУ разоблачили в рядах НАБУ "крота", который передавал конфиденциальную информацию заместителю руководителя охраны Виктора Януковича.
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