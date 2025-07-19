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Головна Новини дня Не Брест і Бєлгород — як МЗС пропонує українізувати назви міст

Не Брест і Бєлгород — як МЗС пропонує українізувати назви міст

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 18:59
Україна повертатиме в офіційний вжиток українські назви іноземних міст – МЗС
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Міністерство закордонних справ України (МЗС) має намір повертати в ужиток українські назви іноземних топонімів. Дипломати над цим активно працюють.

Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга у Facebook в суботу, 19 липня.

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Як змінюватимуть назви

Сибіга в дописі поділився прикладом, коли отримав дипломатичну ноту, в якій одна з держав вжила написання "Kiev" замість коректного "Kyiv".

"Я почав читати текст, допоки не дійшов до слова "Kiev". Далі вже не читав. Розпорядився: "Повернути без розгляду та більше не приймати". Спершу треба вивчити правопис назв українських міст, а потім "поновлювати запевнення в глибокій повазі", — розповідає міністр.

Очільник дипломатичного відомства нагадав, що Україна вже досягла помітного прогресу у боротьбі за міжнародне визнання офіційної транслітерації своїх топонімів: Kyiv, Odesa, Lviv, Kharkiv, Chernihiv, Chornobyl. Цьому сприяло й те, що на бік України стали великі світові ЗМІ, уряди та міжнародні інституції.

Тепер МЗС ініціює подальший крок — повернення до використання питомо українських назв іноземних географічних об’єктів. Ідеться про міста, які мають усталені українські варіанти назв: Берестя замість Бреста, Білгород замість Бєлгорода, Доброчин замість Дебрецена та інші.

"Як у випадку з виправленням некоректного використання іноземцями назв наших міст, так і у випадку переходу на українські назви іноземних топонімів – це насамперед про повагу. Точніше, нашу самоповагу як держави. Інші будуть поважати нас лише якщо ми поважатимемо самих себе", – підсумував Сибіга.

Раніше ми писали, що в Одесі деякі вулиці міста в рамках декомунізації змінять свої назви.

Також ми повідомляли, що місто Южне перейменували.

міста МЗС Андрій Сибіга Бєлгород перейменування Білгород
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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