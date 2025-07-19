Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Не Брест и Белгород — как МИД предлагает украинизировать города

Не Брест и Белгород — как МИД предлагает украинизировать города

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 18:59
Украина будет возвращать в официальное употребление украинские названия иностранных городов — МИД
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министерство иностранных дел Украины (МИД) намерено возвращать в обиход украинские названия иностранных топонимов. Дипломаты над этим активно работают.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в Facebook в субботу, 19 июля.

Реклама
Читайте также:

Как будут менять названия

Сибига в заметке поделился примером, когда получил дипломатическую ноту, в которой одно из государств употребило написание "Kiev" вместо корректного "Kyiv".

"Я начал читать текст, пока не дошел до слова "Kiev". Дальше уже не читал. Распорядился: "Вернуть без рассмотрения и больше не принимать". Сначала надо изучить правописание названий украинских городов, а потом "возобновлять заверения в глубоком уважении", — рассказывает министр.

Глава дипломатического ведомства напомнил, что Украина уже достигла заметного прогресса в борьбе за международное признание официальной транслитерации своих топонимов: Kyiv, Odesa, Lviv, Kharkiv, Chernihiv, Chornobyl. Этому способствовало и то, что на сторону Украины стали крупные мировые СМИ, правительства и международные институты.

Теперь МИД инициирует дальнейший шаг — возвращение к использованию исконно украинских названий иностранных географических объектов. Речь идет о городах, которые имеют устоявшиеся украинские варианты названий: Берестя вместо Бреста, Билгород вместо Белгорода, Доброчин вместо Дебрецена и другие.

"Как в случае с исправлением некорректного использования иностранцами названий наших городов, так и в случае перехода на украинские названия иностранных топонимов — это прежде всего об уважении. Точнее, нашем самоуважении как государства. Другие будут уважать нас только если мы будем уважать самих себя", — подытожил Сибига.

Ранее мы писали, что в Одессе некоторые улицы города в рамках декоммунизации изменят свои названия.

Также мы сообщали, что город Южный переименовали.

города МИД Андрей Сибига Бєлгород переименования Белгород
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации