Украина будет возвращать в официальное употребление украинские названия иностранных городов — МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министерство иностранных дел Украины (МИД) намерено возвращать в обиход украинские названия иностранных топонимов. Дипломаты над этим активно работают.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига в Facebook в субботу, 19 июля.

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Сибига в заметке поделился примером, когда получил дипломатическую ноту, в которой одно из государств употребило написание "Kiev" вместо корректного "Kyiv".

"Я начал читать текст, пока не дошел до слова "Kiev". Дальше уже не читал. Распорядился: "Вернуть без рассмотрения и больше не принимать". Сначала надо изучить правописание названий украинских городов, а потом "возобновлять заверения в глубоком уважении", — рассказывает министр.

Глава дипломатического ведомства напомнил, что Украина уже достигла заметного прогресса в борьбе за международное признание официальной транслитерации своих топонимов: Kyiv, Odesa, Lviv, Kharkiv, Chernihiv, Chornobyl. Этому способствовало и то, что на сторону Украины стали крупные мировые СМИ, правительства и международные институты.

Теперь МИД инициирует дальнейший шаг — возвращение к использованию исконно украинских названий иностранных географических объектов. Речь идет о городах, которые имеют устоявшиеся украинские варианты названий: Берестя вместо Бреста, Билгород вместо Белгорода, Доброчин вместо Дебрецена и другие.

"Как в случае с исправлением некорректного использования иностранцами названий наших городов, так и в случае перехода на украинские названия иностранных топонимов — это прежде всего об уважении. Точнее, нашем самоуважении как государства. Другие будут уважать нас только если мы будем уважать самих себя", — подытожил Сибига.

Ранее мы писали, что в Одессе некоторые улицы города в рамках декоммунизации изменят свои названия.

Также мы сообщали, что город Южный переименовали.