Європейські чиновники бояться, що Трамп звинуватить їх у зриві мирної угоди щодо України

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Чиновники в Європі побоюються, що президент США Дональд Трамп у разі відсутності прогресу щодо миру в Україні може звинуватити їх і Київ у зриві угоди. Таку позицію підтверджує один з американських чиновників.

Про це повідомляє CNN.

Учора Дональд Трамп заявив, що Україна "програє" війну, додавши, що тепер у Москви "перевага".

При цьому кілька офіційних осіб повідомили CNN, що жодних нових оцінок з боку США чи Європи, які вказують на суттєві зміни на полі бою — немає. Крім того, немає жодних ознак того, що армія РФ, ймовірно, зможе швидко "здобути" перемогу.

Згідно з оцінками, поки що насправді неоднозначна картина. Зокрема, Росія домоглася невеликих успіхів на лінії фронту і тепер наближається до ключових українських ліній постачання, але це обертається величезними військовими втратами.

"Росіяни проникають туди, але це не є принциповою зміною порівняно з тим, що відбувалося в останні кілька місяців", — заявило виданню українське джерело.

При цьому високопоставлений чиновник США каже, що в України є поступові втрати важливих позицій.

"Україна поступово втрачає стратегічні важливі позиції на сході країни через виснаження сил і обмеженість оборонних позицій", — сказав він.

Тим часом робота за мирним планом триває. Але європейські чиновники побоюються, що Трамп настільки втрачає терпіння через відсутність прогресу в мирних переговорах, що може відмовитися від них, поклавши провину на Україну і Європу за те, що вони перешкоджають досягненню угоди.

"Для нього (Трампа — Ред.) це стає дедалі більшим політичним тягарем, оскільки нескінченна війна стає для нього чимось більшим", — погодився з твердженням високопоставлений чиновник США.

