Европейские чиновники боятся, что Трамп обвинит их в срыве мирной сделке по Украине

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Чиновники в Европе опасаются, что президент США Дональд Трамп в случае отсутствия прогресса по миру в Украине может обвинить их и Киев в срыве сделки. Такую позицию подтверждает один из американских чиновников.

Об этом сообщает CNN.

Реклама

Читайте также:

Что известно о ситуации на фронте и какие мысли у европейцев по миру в Украине

Вчера Дональд Трамп заявил, что Украина "проигрывает" войну, добавив, что теперь у Москвы "превосходство".

При этом несколько официальных лиц сообщили CNN, что никаких новых оценок со стороны США или Европы, которые указывают на существенные изменения на поле боя — нет. Кроме того, нет никаких признаков того, что армия РФ, вероятно, сможет быстро "одержать" победу.

Согласно оценкам, пока на самом деле неоднозначная картина. В частности, Россия добилась небольших успехов на линии фронта и теперь приближается к ключевым украинским линиям снабжения, но это оборачивается огромными военными потерями.

"Россияне проникают туда, но это не является принципиальным изменением по сравнению с тем, что происходило в последние несколько месяцев", — заявил изданию украинский источник.

При этом высокопоставленный чиновник США говорит, что у Украины есть постепенные потери важных позиций.

"Украина постепенно теряет стратегические важные позиции на востоке страны из-за истощения сил и ограниченности оборонительных позиций", — сказал он.

Тем временем работа по мирному плану продолжается. Но европейские чиновники опасаются, что Трамп настолько теряет терпение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах, что может отказаться от них, возложив вину на Украину и Европу за то, что они препятствуют достижению соглашения.

"Для него (Трамп — Ред.) это становится все большей политической обузой, поскольку бесконечная война становится для него чем-то большим", — согласился с утверждением высокопоставленный чиновник США.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил 9 декабря, что есть три документа по миру в Украине. Один состоит из 20 пунктов (общий план), другой касается гарантий безопасности, а третий о восстановлении страны.

Также мы писали, что Дональд Трамп 9 декабря дал большое интервью изданию Politico. В ходе беседы он ответил, отойдет ли от переговоров если не будет прогресса по достижению мира в Украине.