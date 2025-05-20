У ЄС назвали основну причину для нового пакета санкції для РФ

Засідання Ради ЄС. Фото: X/Шарль Мішель

Європейський Союз у вівторок, 20 травня, запровадив 17-й пакет санкцій проти Росії. Причиною нових обмежень стало застосування російськими військами хімічної зброї в Україні.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

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Використання хімічної зброї

Санкції вдарять по російських військах радіологічного, хімічного та біологічного захисту, 27-му науковому центру і 33-му Центральному науково-дослідному і випробувальному інституту міністерства оборони Росії.

У пресрелізі йдеться, що рішення ухвалили на підставі доповідей Організації із заборони хімічної зброї. Там з'ясували, що у російській зброї міститься CS — хімічна речовина, яку часто використовують у сльозогінних гранатах і газах для контролю натовпу.

Відомо, що CS викликає подразнення очей, шкіри та дихальних шляхів, внаслідок чого люди плачуть та відчувають дискомфорт.

Уточнюється, що нові санкції передбачають заморожування активів, а також забороняють прямого або непрямого надання їм коштів чи економічних ресурсів. Крім того, фізичним особам, які згадуються в документі, заборонено в'їзд до країн ЄС.

Зазначимо, що ЄС вперше офіційно звинуватив Росію у використанні хімічної зброї у війні проти України.

Раніше в ГУР повідомляли, що Росія все частіше використовує хімічну зброю проти українських військових на фронті.

А в січні Генштаб зазначав, що ворог застосовує К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби з масовими заворушеннями та заборонені для використання як засоби ведення війни.