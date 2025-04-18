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Отруєння співробітників ДСНС від дрона — у ЦПД спростували чутки

18 квітня 2025 13:04
Карина Приходько - Редактор
Отруєння рятувальників від БпЛА — в ДСНС спростували чутки
Рятувальник на місці виклику. Фото: Вечірній Київ
Карина Приходько - Редактор

У мережі поширюють інформацію про хімічні отруєння двох співробітників ДСНС від безпілотника Shahed 136/131. Однак це не відповідає дійсності.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації та в ДСНС у п'ятницю, 18 квітня.

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Отруєння рятувальників від БпЛА

У ЦПД розповіли, що мережею поширюється фейк, що 15 квітня двох працівників ДСНС нібито госпіталізували з хімічним отруєнням після огляду місця падіння БпЛА Shahed 136/131 на Полтавщині. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Отруєння рятувальників від БпЛА
Скриншот допису ЦПД

"Жодного випадку хімічного отруєння серед рятувальників внаслідок огляду місця падіння БпЛА у Полтавській області не зафіксовано", — наголосили в ДСНС.

Крім того, там нагадали, що уся оперативна інформація публікується лише з офіційних та перевірених джерел — на сторінках ДСНС, обласних адміністрацій, Сил оборони та інших уповноважених структур.

Хмічне отруєння рятувальників на Полтавщині
Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, в березні українська розвідка повідомляла, що РФ запустила нову інформаційну операцію проти України. Відповідні новини будуть поширювати Telegram-каналами. 

Крім того, в англомовному сегменті Х намагаються дискредитувати мобілізацію. Для цього поширюють багато фейкових дописів. 

ДСНС фейки отруєння хімічна зброя дрони ЦПД
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