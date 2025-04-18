Отруєння рятувальників від БпЛА — в ДСНС спростували чутки

Отруєння співробітників ДСНС від дрона — у ЦПД спростували чутки
У мережі поширюють інформацію про хімічні отруєння двох співробітників ДСНС від безпілотника Shahed 136/131. Однак це не відповідає дійсності.
Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації та в ДСНС у п'ятницю, 18 квітня.
Отруєння рятувальників від БпЛА
У ЦПД розповіли, що мережею поширюється фейк, що 15 квітня двох працівників ДСНС нібито госпіталізували з хімічним отруєнням після огляду місця падіння БпЛА Shahed 136/131 на Полтавщині. Однак ця інформація не відповідає дійсності.
"Жодного випадку хімічного отруєння серед рятувальників внаслідок огляду місця падіння БпЛА у Полтавській області не зафіксовано", — наголосили в ДСНС.
Крім того, там нагадали, що уся оперативна інформація публікується лише з офіційних та перевірених джерел — на сторінках ДСНС, обласних адміністрацій, Сил оборони та інших уповноважених структур.
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