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Отравление сотрудников ГСЧС от дрона — в ЦПД опровергли слухи

18 апреля 2025 13:04
Карина Приходько - Редактор
Отравление спасателей от БпЛА — в ГСЧС опровергли слухи
Спасатель на месте вызова. Фото: Вечірній Київ
Карина Приходько - Редактор

В сети распространяют информацию о химических отравлениях двух сотрудников ГСЧС от беспилотника Shahed 136/131. Однако это не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации и в ГСЧС в пятницу, 18 апреля.

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Отравление спасателей от БпЛА

В ЦПД рассказали, что в сети распространяется фейк, что 15 апреля двух работников ГСЧС якобы госпитализировали с химическим отравлением после осмотра места падения БпЛА Shahed 136/131 на Полтавщине. Однако эта информация не соответствует действительности.

Отруєння рятувальників від БпЛА
Скриншот сообщения ЦПД

"Ни одного случая химического отравления среди спасателей в результате осмотра места падения БпЛА в Полтавской области не зафиксировано", — отметили в ГСЧС.

Кроме того, там напомнили, что вся оперативная информация публикуется только из официальных и проверенных источников — на страницах ГСЧС, областных администраций, Сил обороны и других уполномоченных структур.

Хмічне отруєння рятувальників на Полтавщині
Скриншот сообщения ГСЧС

Напомним, в марте украинская разведка сообщала, что РФ запустила новую информационную операцию против Украины. Соответствующие новости будут распространять Telegram-каналами.

Кроме того, в англоязычном сегменте Х пытаются дискредитировать мобилизацию. Для этого распространяют много фейковых сообщений.

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