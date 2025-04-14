Росіяни системно застосовують хімікати на фронті — ГУР

Росіяни застосовують отруйний газ. Фото: Міноборони РФ/Facebook

В українській розвідці повідомили, що російські окупанти дедалі частіше застосовують хімічні речовини проти українських захисників на фронті. Зокрема, загарбники використовують на полі бою отруйний газ.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у понеділок, 14 квітня

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Українські розвідники зазначають, що через неспроможність військ РФ досягти поставлених завдань на полі бою, загарбники використовують на фронті хімікати. Відтак, за час повномасштабної війни росіяни надали відповідній практиці системного характеру.

За даними ГУР, нині на лінії бойового зіткнення, зокрема у Запорізькій області в районі населеного пункту Щербаки, дедалі частіше фіксуються випадки застосування окупантами боєприпасів з отруйним газом.

Здебільшого, мовиться про гранати РГ-Во (ручная граната — вещество отравляющее). Російські армійці скидають їх з дронів на позиції українських військових.

Скриншот повідомлення ГУР МОУ/Facebook

У розвідці пояснили, що застосований росіянами газ вражає слизову оболонку та дихальні шляхи. Перебування у зоні ураження хімікатом без засобів захисту може мати летальні наслідки — на жаль, серед захисників України вже є загиблі.

У ГУР наголосили, що зараз тривають експертизи застосованої росіянами хімічної речовини з метою її точної ідентифікації.

Раніше ми повідомляли, що українські військові зафіксували нові випадки застосування Росією хімічних боєприпасів. Серед них — газові гранати К-51 та РГВО.

Також ми писали, що російські війська використовують на полі бою в Україні заборонену хімічну зброю.