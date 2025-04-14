Россияне системно применяют химикаты на фронте - ГУР

Россияне применяют отравляющий газ. Фото: Минобороны РФ/Facebook

В украинской разведке сообщили, что российские оккупанты все чаще применяют химические вещества против украинских защитников на фронте. В частности, захватчики используют на поле боя ядовитый газ.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в понедельник, 14 апреля

Реклама

Читайте также:

РФ системно применяет боеприпасы с ядовитым газом — детали

Украинские разведчики отмечают, что из-за неспособности войск РФ достичь поставленных задач на поле боя, захватчики используют на фронте химикаты. Следовательно, за время полномасштабной войны россияне предоставили соответствующей практике системный характер.

По данным ГУР, сейчас на линии боевого соприкосновения, в частности в Запорожской области в районе населенного пункта Щербаки, все чаще фиксируются случаи применения оккупантами боеприпасов с ядовитым газом.

В основном, говорится о гранатах РГ-Во (ручная граната — вещество отравляющее). Российские армейцы сбрасывают их с дронов на позиции украинских военных.

Скриншот сообщения ГУР МОУ/Facebook

В разведке объяснили, что примененный россиянами газ поражает слизистую оболочку и дыхательные пути. Пребывание в зоне поражения химикатом без средств защиты может иметь летальный исход — к сожалению, среди защитников Украины уже есть погибшие.

В ГУР отметили, что сейчас продолжаются экспертизы примененного россиянами химического вещества с целью его точной идентификации.

Ранее мы сообщали, что украинские военные зафиксировали новые случаи применения Россией химических боеприпасов. Среди них — газовые гранаты К-51 и РГВО.

Также мы писали, что российские войска используют на поле боя в Украине запрещенное химическое оружие.