В Генштабі повідомили про застосування РФ хімічних боєприпасів, заборонених Конвецією

Російські військові на хімічному заводі. Фото: росЗМІ

Російські загарбники продовжують застосовувати проти Сил оборони спеціальні боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини. Станом на сьогодні такі снаряди заборонені для використання під час ведення бойових дій.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у суботу, 18 січня.

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Разом зі звичайними засобами вогневого ураження ворог застосовує боєприпаси, в яких э небезпечні хімічні речовини. Йдеться про К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби з масовими заворушеннями та заборонені для використання як засоби ведення війни.

Також є значна частка боєприпасів, які містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

Генштаб наводить деякі конкретні факти:

у грудні 2024 року підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки Збройних сил України зафіксовано 434 випадки застосування таких боєприпасів;

загалом, з лютого 2023 року зафіксовано 5389 випадків використання небезпечних хімічних речовин.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки здійснювалась безпосередня фіксація випадків застосування загарбниками небезпечних хімічних речовин на полі бою.

"З лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру", — говориться у повідомленні Генштабу.

Військові нагадують, що такі дії є грубим порушенням правил ведення війни, які ігнорують норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що росіяни використовують на полі бою в Україні заборонену хімічну зброю. Йдеться про сльозогінний газ, який не є смертельним, але викликає тимчасове подразнення очей і дихальної системи.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації спростували російський фейк про застосування ЗСУ хімічної зброї під Курськом.