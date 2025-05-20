В ЕС назвали основную причину для нового пакета санкций для РФ

Заседание Совета ЕС. Фото: X/Шарль Мишель

Европейский Союз во вторник, 20 мая, ввел 17-й пакет санкций против России. Причиной новых ограничений стало применение российскими войсками химического оружия в Украине.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

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Использование химического оружия

Санкции ударят по российским войскам радиологической, химической и биологической защиты, 27-му научному центру и 33-му Центральному научно-исследовательскому и испытательному институту министерства обороны России.

В пресс-релизе говорится, что решение было принято на основании докладов Организации по запрещению химического оружия. Там выяснили, что в российском оружии содержится CS — химическое вещество, которое часто используют в слезоточивых гранатах и газах для контроля толпы.

Известно, что CS вызывает раздражение глаз, кожи и дыхательных путей, в результате чего люди плачут и испытывают дискомфорт.

Уточняется, что новые санкции предусматривают замораживание активов, а также запрещают прямого или косвенного предоставления им средств или экономических ресурсов. Кроме того, физическим лицам, которые упоминаются в документе, запрещен въезд в страны ЕС.

Отметим, что ЕС впервые официально обвинил Россию в использовании химического оружия в войне против Украины.

Ранее в ГУР сообщали, что Россия все чаще использует химическое оружие против украинских военных на фронте.

А в январе Генштаб отмечал, что враг применяет К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с массовыми беспорядками и запрещены для использования как средства ведения войны.