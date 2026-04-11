Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Єрусалимі у Храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний Вогонь

Ua ru
Дата публікації: 11 квітня 2026 14:36
У Єрусалимі почалася церемонія сходження Благодатного Вогню
Люди зібралися біля Храму Гробу Господнього в день церемонії Благодатного вогню в Старому місті Єрусалиму. Фото: Reuters

У Єрусалимі відбулася церемонія сходження Благодатного Вогню перед Великоднем. Для християн відкрили двері Храму Гробу Господнього. Цьогоріч церемонію провели у майже закритому форматі через загрозу обстрілів.

Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Сходження Благодатного Вогню

Благодатний Вогонь зійшов у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Надалі його доставлять у різні країни світу, зокрема й в Україну. Ця традиція залишається незмінною з року в рік.

Перед церемонією у Храмі Гробу Господнього відкрили двері для вірян. Це унікальний ритуал. Ключі зберігає мусульманська сім'я, яка забезпечує нейтралітет між різними християнськими конфесіями, що ділять храм.

Цього року церемонію сходження Благодатного Вогню провели у майже закритому форматі. Таке рішення прийняли через загрозу обстрілів. До храму допустили обмежену кількість людей. Крім того, доступ до Старого міста перебуває під суворим контролем.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, СБУ перед Великоднем попередила українців про можливі провокації зі сторони росіян. Громадян закликають бути пильними, адже ворог може спробувати дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Також ми розповідали про те, що деякі обмеження будуть введені в окремих областях України. Вони будуть зокрема стосуватися формату богослужінь. Це має зменшити загрозу для людей.

Великдень Єрусалим вогонь
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації