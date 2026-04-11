У Єрусалимі почалася церемонія сходження Благодатного Вогню

Люди зібралися біля Храму Гробу Господнього в день церемонії Благодатного вогню в Старому місті Єрусалиму. Фото: Reuters

У Єрусалимі відбулася церемонія сходження Благодатного Вогню перед Великоднем. Для християн відкрили двері Храму Гробу Господнього. Цьогоріч церемонію провели у майже закритому форматі через загрозу обстрілів.

Сходження Благодатного Вогню

Благодатний Вогонь зійшов у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі. Надалі його доставлять у різні країни світу, зокрема й в Україну. Ця традиція залишається незмінною з року в рік.

Перед церемонією у Храмі Гробу Господнього відкрили двері для вірян. Це унікальний ритуал. Ключі зберігає мусульманська сім'я, яка забезпечує нейтралітет між різними християнськими конфесіями, що ділять храм.

Цього року церемонію сходження Благодатного Вогню провели у майже закритому форматі. Таке рішення прийняли через загрозу обстрілів. До храму допустили обмежену кількість людей. Крім того, доступ до Старого міста перебуває під суворим контролем.

