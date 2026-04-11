В Иерусалиме началась церемония схождения Благодатного Огня

Люди собрались возле Храма Гроба Господня в день церемонии Благодатного огня в Старом городе Иерусалима. Фото: Reuters

В Иерусалиме состоялась церемония схождения Благодатного Огня перед Пасхой. Для христиан открыли двери Храма Гроба Господня. В этом году церемонию провели в почти закрытом формате из-за угрозы обстрелов.

Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Схождение Благодатного Огня

Благодатный Огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. В дальнейшем его доставят в разные страны мира, в том числе и в Украину. Эта традиция остается неизменной из года в год.

Перед церемонией в Храме Гроба Господня открыли двери для верующих. Это уникальный ритуал. Ключи хранит мусульманская семья, которая обеспечивает нейтралитет между различными христианскими конфессиями, которые делят храм.

В этом году церемонию схождения Благодатного Огня провели в почти закрытом формате. Такое решение приняли из-за угрозы обстрелов. В храм допустили ограниченное количество людей. Кроме того, доступ в Старый город находится под строгим контролем.

Как сообщали Новини.LIVE, СБУ перед Пасхой предупредила украинцев о возможных провокациях со стороны россиян. Граждан призывают быть бдительными, ведь враг может попытаться дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Также мы рассказывали о том, что некоторые ограничения будут введены в отдельных областях Украины. Они будут в частности касаться формата богослужений. Это должно уменьшить угрозу для людей.