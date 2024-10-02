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У Японії вибухнула американська бомба часів Другої світової війни — у мережі показали відео

2 жовтня 2024 20:42
Євгенія Брюховецька - редактор
В японському аеропорту Міядзакі стався вибух бомби, авіарейси скасували
Вирва від бомби. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

На південному заході Японії в аеропорту Міядзакі у середу, 2 жовтня, вибухнула бомба часів Другої світової війни. Американська бомба раптово здетонувала, створивши вирву.

Про це пише Associated Press.

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Через інцидент з вибухом бомби в аеропорту довелося скасувати понад 80 рейсів, бо на місці утворилася велика вирва діаметром близько семи метрів та глибиною один метр. Водночас відомо, що ніхто не постраждав.

Бомба вибухнула у аеропорту Японії
Вирва від бомби. Фото: соцмережі

За словами офіційних осіб, розслідування підтвердило, що вибух спричинила американська бомба вагою 500 фунтів, причину наразі з’ясовують.

У матеріалі йдеться, що цей аеропорт був побудований у 1943 році як колишній тренувальний полігон Імператорського флоту Японії, звідти пілоти-камікадзе вилітали на місії смертників.

У міноборони зазначили, що в цьому районі було виявлено кілька нерозірваних бомб, які були скинуті американськими військовими під час Другої світової війни.

Раніше Надзвичайний та Повноважений Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі заявив, що щодня по 10-15 хвилин вивчає українську мову. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. 

аеропорти вибух Японія Друга світова війна бомба

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