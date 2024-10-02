В японському аеропорту Міядзакі стався вибух бомби, авіарейси скасували

Вирва від бомби. Фото: скриншот з відео

На південному заході Японії в аеропорту Міядзакі у середу, 2 жовтня, вибухнула бомба часів Другої світової війни. Американська бомба раптово здетонувала, створивши вирву.

Про це пише Associated Press.

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A WWII bomb exploded in Miyazaki Airport in southwestern Japan today.



The 227 kg bomb formed a crater 7 meters wide and one meter deep.



No one was injured but 80 flights were canceled.



It got me thinking for how many decades to come we will be finding bombs in Ukraine... pic.twitter.com/2yJ1xVkYCF — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 2, 2024

Вибух бомби у Японії

Через інцидент з вибухом бомби в аеропорту довелося скасувати понад 80 рейсів, бо на місці утворилася велика вирва діаметром близько семи метрів та глибиною один метр. Водночас відомо, що ніхто не постраждав.

Вирва від бомби. Фото: соцмережі

За словами офіційних осіб, розслідування підтвердило, що вибух спричинила американська бомба вагою 500 фунтів, причину наразі з’ясовують.

У матеріалі йдеться, що цей аеропорт був побудований у 1943 році як колишній тренувальний полігон Імператорського флоту Японії, звідти пілоти-камікадзе вилітали на місії смертників.

Japan — A bomb dropped by the US in WWII exploded at the 2nd Miyazaki Airport in Miyazaki City. The taxiway connecting the runway and apron collapsed after the explosion causing damages & cancellation of 80 flights.



米国製500ポンドの不発弾の残骸見つかる 宮崎空港の爆発陥没事故👇 pic.twitter.com/0jdYr1HGee — @KassMedefer (@KMedefer) October 2, 2024

У міноборони зазначили, що в цьому районі було виявлено кілька нерозірваних бомб, які були скинуті американськими військовими під час Другої світової війни.

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